Kat Von D | la regina del make-up effetto tattoo | vende il suo brand

La tattoo artist, reality star, ha debuttato in Miami Ink, e make-up guru Kat Von D, con 7,3 milioni di followers su Instagram, lascia il suo brand omonimo per venderlo a Kendo, l'incubatore di marchi beauty del gruppo LVMH, che ha nel portfolio Fenty Beauty di Rihanna, Marc Jacobs Beauty, Ole Henriksen e Bite Beauty. Il brand dopo 12 anni di vita cambierà anche nome, verrà ridenominato KVD Vegan Beauty. La creatrice ha giustificato la sua scelta dicendo che desidera trascorrere più tempo dedicandosi ad altro, la sua linea di scarpe, la sua carriera di cantante, è in uscita un album e in programma un tour. La notizia è stata data con un post sul suo profilo Instagram. La tatuatrice diventata make-up expert ha conquistato subito i ...

