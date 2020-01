Juventus: Dybala aiuta l’avanzamento della manovra (Di venerdì 17 gennaio 2020) I movimenti di Dybala aiutano la Juve a risalire con la palla. Inoltre, è molto più pericoloso in zona gol rispetto al passato Rispetto allo scorso anno, è un Dybala molto più efficace e pericoloso in zona gol. Tuttavia, l’argentino non ha perso le qualità che lo contraddistinguono anche nel far progredire la manovra. I suoi costanti movimenti a venire incontro aiutano la risalita palleggiata della squadra, e quest’anno stiamo vedendo anche una crescita nella rifinitura. Un esempio nella slide sopra. Arretra il proprio raggio d’azione addirittura nei pressi della trequarti juventina e apre il gioco per Alex Sandro. aiuta così la squadra a uscire dal pressing avversario. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

OptaPaolo : 150 - Dal suo esordio con la maglia della Juventus, nell’agosto 2015, Paulo #Dybala ha vinto 150 gare in tutte le c… - forumJuventus : La Juventus trascinata da Capitan Dybala ne fa 4 all'Udinese e vola ai quarti di Coppa Italia! #JuveUdinese ?????? - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 4-0 Udinese (16' Higuain, 26'57' Dybala, 60' Douglas Costa) | Possessions: 63%-37% | Shot… -