Juventus Barcellona, contatti per Bernardeschi e Rakitic: le ultime (Di sabato 18 gennaio 2020) Juventus e Barcellona hanno avviato i contatti per lo scambio tra Bernardeschi e Rakitic: le ultime notizie La Juventus non molla la presa su Ivan Rakitic. Il futuro del centrocampista croato è ancora incerto, ma potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, garantendo così un trasferimento durante la sessione invernale di calciomercato. Difficile, ma la Juventus ci prova. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe proposto uno scambio alla pari al Barcellona, offrendo il cartellino di Federico Bernardeschi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

