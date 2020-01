Juventus, allarme rientrato: Cristiano Ronaldo sta bene ed è pronto per il Parma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo la fastidiosa sinusite che lo aveva fermato nei giorni scorsi, il cinque volte Pallone d'Oro si è allenato regolarmente con il gruppo e dovrebbe scendere in campo dall'inizio contro il Parma. In occasione della sfida con gli emiliani, i tifosi bianconeri potranno inoltre vedere da vicino anche il nuovo acquisto Dejan Kulusevski. Leggi la notizia su fanpage

