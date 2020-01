Juventus, acquisto UFFICIALE: arriva Ntenda dal Nantes, i dettagli! (Di venerdì 17 gennaio 2020) Juventus – Colpi per il presente ma anche e soprattutto per il futuro in casa Juventus. Era nell’aria ormai da diversi giorni ed in tardo pomeriggio è arrivata anche l’ufficialità dell’acquisto da parte della ‘Vecchia Signora’ di Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002. L’ufficialità è stata comunicata tramite il sito UFFICIALE della Lega Serie A. 18 anni ancora da compiere, Ntenda è un terzino sinistro che è arrivato al Nantes nel 2017. Con i giallo-verdi non ha esordito da professionista, ma è arrivato nelle giovanili della nazionale francese. Juventus, UFFICIALE: Ntenda dal Nantes In patria per le caratteristiche è paragonato a Benjamin Mendy, terzino del Manchester City e dei ‘Bleus’ di Deschamps. Ciò che si augura anche la Juventus, che almeno inizialmente dovrebbe aggreggare il giocatore alle giovanili. Era ... Leggi la notizia su juvedipendenza

juventusfc : Quarti di finale di #CoppaItalia ?? Sarà #JuveRoma, il 22.01 all'Allianz Stadium! Tutte le info per un mercoledì...… - juventusfc : ?? E' iniziata la vendita libera per #JuveRoma! ?? Approfitta subito dei prezzi speciali sui biglietti! ??… - tuttosport : #Juve, è #Rugani il nuovo acquisto per la difesa -