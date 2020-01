Juve Stabia-Empoli: probabili formazioni, diretta streaming e tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Juve Stabia-Empoli: probabili formazioni, diretta streaming e tv Sabato 18 gennaio alle 15:00 si giocherà al Romeo Menti Juve Stabia-Empoli, match valido per la ventesima giornata del campionato cadetto. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO La Juve Stabia sulla cresta dell’onda La squadra di Caserta sta vivendo un momento di grazia: nelle ultime quattro giornate ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, risultati che le hanno permesso di scavalcare le dirette concorrenti per uscire dalla zona retrocessione e play-out.Nell’ultima partita i campani hanno vinto il match importantissimo contro il Cosenza che li ha portati definitivamente fuori dalla zona rossa, una sfida che si è conclusa 1-0 grazie alla rete di Forte allo scadere su calcio di rigore. Un dato importante è che le vespe sono riuscite a tenere la porta inviolata, ma hanno mantenuto comunque la ... Leggi la notizia su termometropolitico

Ali15504542 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB Il portiere lascia l’Empoli per trasferirsi alla Juve Stabia - logobankz : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB Il portiere lascia l’Empoli per trasferirsi alla Juve Stabia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB Il portiere lascia l’Empoli per trasferirsi alla Juve Stabia -