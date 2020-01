Juve, il dottor Agricola lascia la direzione del J Medical (Di venerdì 17 gennaio 2020) Riccardo Agricola non è più il direttore sanitario del J Medical. Lo comunica lo stesso centro bianconero con una nota ufficiale. Il dottore era direttore del centro dal 2017, dopo essere stato il medico sociale dei bianconeri dal 1985 al 2009. Il comunicato recita: «A partire dal nuovo anno questo ruolo è ricoperto dal dottor Luca Semperboni, medico specialista in medicina dello sport, che vanta una lunga esperienza presso analoghe strutture e nelle squadre giovanili di Juventus. L’inserimento del nuovo Direttore Sanitario completa la riorganizzazione del centro che da dicembre ha affidato la direzione Generale al dottor Luca Stefanini, già responsabile sanitario di Juventus. J Medical ringrazia sentitamente il dottor Riccardo Agricola per l’impegno e la professionalità profusi nell’espletamento dell’incarico e, apprezzandone le capacità di medico specialista, proseguirà a collaborare ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Juve, il dottor Agricola lascia la direzione del J Medical Il dottore ricopriva la carica dal 2017, dopo essere sta… - fila_12 : RT @micheledavenia: È finita un’EPOca #gdm - micheledavenia : È finita un’EPOca #gdm -