Joker, Robert De Niro: "Bradley Cooper mi ha convinto ad accettare" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Robert De Niro ha svelato che è stato Bradley Cooper a convincerlo ad accettare la parte nel rivoluzionario cinecomic Joker. Robert De Niro ha svelato di aver accettato il ruolo in Joker grazie alle insistenze di Bradley Cooper. Il divo 76enne, nel cinecomic, interpreta il conduttore di talk show Murray Franklin e sarebbe grazie al produttore del film, Bradley Cooper, che ha accettato. "Ho incontrato Todd Phillips, il regista, e mi è piaciuto. Ho pensato 'Sembra un progetto interessante'" svela Robert De Niro in un'intervista a People. Bradley Cooper era uno dei produttori e mi ha detto di accettare". De Niro e Cooper hanno recitato fianco a fianco in quattro film - Limitless, Il lato positivo - Silver Linings Playbook, ... Leggi la notizia su movieplayer

