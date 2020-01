Jasmine Carrisi, la foto scatena il putiferio: il dettaglio che notano in tanti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi si sta facendo conoscere sempre di più dal pubblico. Diciannove anni compiuti da poco, è seguitissima su Instagram e proprio la scorsa domenica è stata ospite di Barbara D’Urso. Ha ovviamente parlato con commozione di nonna Jolanda, la mamma del cantante scomparsa a dicembre scorso, e sfoggiato un look nuovo di zecca. Nel corso dell’intervista a Domenica Live, a giudicare dai post apparsi in rete, gli spettatori più social non solo sono rimasti colpiti dalla bellezza di Jasmine, ma hanno notato subito che la Carrisi non è più bionda come la mamma. Ora ha optato per un colore più scuro, come mostrato poco prima della puntata anche su Instagram. Già, Instagram. Seppur giovanissima e, a parte qualche ospitata in tv, nemmeno troppo presente sul piccolo schermo Jasmine conta oltre 60mila follower su Instagram. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

zazoomnews : Jasmine Carrisi foto ammiccante labbra “gonfie” su Instagram: «In casa Lecciso regna il botulino!» - #Jasmine… - zazoomblog : Non rompetemi le pa: Jasmine Carrisi perde le staffe e risponde male in diretta (FOTO) - #rompetemi #Jasmine… - KontroKulturaa : Non rompetemi le pa***: Jasmine Carrisi perde le staffe e risponde male in diretta (FOTO) - -