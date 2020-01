Jasmine Carrisi foto ammiccante, labbra “gonfie” su Instagram: «In casa Lecciso regna il botulino!» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Jasmine Carrisi foto Instagram: critiche alla figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che timidamente si affaccia al mondo della tv per farsi conoscere. Di recente, infatti, è stata ospite del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Domenica Live, dove ha parlato di sé e dell’amata nonna Jolanda, venuta a mancare lo scorso dicembre. Jasmine Carrisi foto Instagram: la figlia di Al Bano tiene a bada gli haters che la offendono Jasmine Carrisi, studentessa 19enne, è bellissima. E questa sua avvenenza salta fuori prepotentemente da ogni foto che la giovane figlia d’arte pubblica sui social, dove ha un consenso di non poco conto. Per una poco più che adolescente avere infatti quasi 61mila followers su Instagram è un grande attestato di stima. Tuttavia la bella Jasmine deve fare i conti con gli haters che da sempre si scagliano contro sua madre, Loredana Lecciso, e ... Leggi la notizia su urbanpost

