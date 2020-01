Ivan Zamorano, dall’1+8 a produttore di vino: è padrino di una bambina d’eccezione (Di sabato 18 gennaio 2020) Un attaccante potente e devastante. Questo era Ivan Zamorano. Compie 53 anni l’ex attaccante dell’Inter. Dopo gli inizi in patria, passò agli svizzeri del San Gallo, quindi in Spagna. Prima al Siviglia poi al Real Madrid. Nel 1996 si è trasferito all’Inter. Alla fine saranno 41 i suoi gol, non tantissimi. Ma la combattività, la ferocia con cui andava su ogni pallone erano da ammirare. Una grande elevazione nonostante non fosse altissimo. Ci arrivava sempre per primo. Ivan Zamorano era un numero nove. Dovette privarsi di quel numero per cederlo a Ronaldo ma s’inventò e un geniale e leggendario 1+8. Nell 1998 ci fu il celebre contatto Iuliano-Ronaldo, giudicato regolare da Ceccarini. Ivan Zamorano fu uno di quelli che inseguì l’arbitro e si prese anche diverse giornate di squalifica per gli insulti rivolti al direttore di gara negli spogliatoi. Inter, Conte avrà ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

