Ivan Gonzalez: “Sono cresciuto con mia nonna credendola mia madre” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Iniziano le prime confessioni al Grande Fratello Vip 4 e Ivan Gonzalez si è raccontato a cuore aperto a Barbara Alberti, parlando della sua storia famigliare. Già qualche giorno fa aveva raccontato dei rapporti con i suoi cari ma ora il concorrente ha rivelato che quella che credeva fosse sua sorella in realtà era sua madre. Ivan Gonzalez, la sua famiglia raccontata a Barbara Alberti Un racconto molto profondo quello che Ivan Gonzalez ha fatto a Barbara Alberti. A 14 anni ha scoperto che sua sorella era in realtà sua madre: “Sono cresciuto con mia nonna, credendo che fosse mia madre, perché mia mamma mi ha avuto a 15 anni. Ho scoperto tutto all’età di 14 anni, all’improvviso, leggendo i nomi riportati dietro alla carta di identità. Fino ad allora ho considerato mia madre una sorella”. Ivan ha anche detto che oggi viene spesso fotografato con lei, visto che viene creduta la sua ... Leggi la notizia su thesocialpost

