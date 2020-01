Ivan Gonzalez: «A 14 anni ho scoperto che mia sorella è mia madre, non riesco a chiamarla mamma» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cominciano a venir fuori le prime confidenze nella casa più spiata di Italia. Al Grande Fratello Vip l’ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez, si è aperto con Barbara Alberti, raccontandole di quando ha scoperto che quella che credeva fosse sua sorella in realtà era sua madre. Il giovane è cresciuto credendo che i nonni fossero i suoi genitori: «La mia famiglia è un po’ strana. Io sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima. Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata. Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio padre!». Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez: «A 14 anni ho scoperto che mia sorella è mia madre, non riesco ... Leggi la notizia su urbanpost

