Italia’s Got Talent 2020: Lodovica Comello non condurrà la finale, ecco perché… (Di venerdì 17 gennaio 2020) Italia’s Got Talent è arrivato alla quinta edizione targato Sky. Il programma, iniziato pochi giorni fa, ha già in previsione cambiamenti e colpi di scena. Volto ormai storico del format è Lodovica Comello che, per la finale del Talent show, non sarà sul palco a condurre. Ludovica Comello non condurrà la finale di IGT La cantante e conduttrice è in dolce attesa e dovrebbe partorire proprio nei giorni della finale dello show. Ludovica aspetta un figlio dal marito argentino Tomas Goldschidt. Il parto cadrà proprio nei giorni della finale. Non sarebbe piacevole vederlo accadere in direttaLudovica Comello Con queste poche parole la donna ha fatto capire che non sarà presente sul palco: durante le audizioni era al terzo mese di gravidanza. Resta ovviamente da capire chi prenderà il suo posto. La giuria del Talent show targato Sky vede come giudici Joe Bastianich, Frank ... Leggi la notizia su trendit

bi_esse_bi : Italia's Got Talent, l'esibizione di Taekwondo è emozionante: Mara Maionchi manda la squadra in finale - Alien1it : Italia's Got Talent, l'esibizione di #Taekwondo è emozionante>>>...meritano il twit, bravi! - PaoloLeChat : @biancavschiller @Linus2k Alzo le mani nel nome della libertà personale Se lei accetta, chi sono io, per criticare?… -