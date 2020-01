Italia-Israele in tv oggi: orario d’inizio, programma e streaming Europei pallanuoto femminile 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Torna in acqua il Setterosa per la quarta partita degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Le azzurre vanno a caccia della seconda vittoria dopo quella agguantata all’esordio con la Germania: c’è bisogno assolutamente di riscatto in casa Italiana dopo le battute d’arresto con Spagna ed Olanda. Sfida sulla carta semplice quella odierna con Israele. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il programma completo della gara di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, con l’orario della sfida. COME SEGUIRE LIVE Italia-Israele Venerdì 17 gennaio 2020 ore 16.00, a Budapest Italia-Israele Diretta tv in chiaro su RaiSport+HD Diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV Diretta live testuale su OA ... Leggi la notizia su oasport

