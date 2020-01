Iraq, «diversi feriti tra le truppe Usa» nell’attacco iraniano alla base di Al-Asad (Di venerdì 17 gennaio 2020) Undici soldati americani sono stati ricoverati in ospedale dopo avere accusato sintomi di commozione cerebrale ad alcuni giorni dall’attacco missilistico iraniano alla base irachena di Al-Asad. Lo ha confermato alla Cnn il capitano Bill Urban, portavoce del comando centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alle truppe in Medio Oriente. Il Pentagono, all’indomani dell’attacco, aveva affermato che vi erano stati danni alle strutture ma non alle persone. La notizia di diversi americani sono rimasti feriti durante l’attacco iraniano alla base di Al-Asad, in Iraq era stata data dalla coalizione anti-Isis poco prima – secondo quanto ripota l’Ansa – contraddicendo il Pentagono secondo il quale l’attacco dell’8 gennaio non aveva causato alcuna vittima né alcun ferito. Anche se «nessun membro delle truppe americane è rimasto ucciso ... Leggi la notizia su open.online

