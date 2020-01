Iraq, Coalizione anti-Isis: “diversi soldati americani” feriti nell’attacco iraniano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarebbero undici i militari americani feriti a causa dell'attacco missilistico sferrato l'8 gennaio contro due basi usate dagli Stati Uniti in Iraq. Lo rende noto la Coalizione anti-Isis, contraddicendo di fatto quanto affermato dal Pentagono. I soldati sarebbero stati portati in Germania e in Kuwait per le cure. Leggi la notizia su fanpage

LaStampa : Via la Coalizione, in Iraq è pronta la Nato. E l’Italia punta a giocare un ruolo di primo piano… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????#DiMaio: 'In primavera ospiteremo una plenaria ministeriale della coalizione internazionale anti-#Isis in #Iraq' - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????#DiMaio: 'In primavera ospiteremo una plenaria ministeriale della coalizione internazionale anti-#Isis in #Iraq' -