Iran, l’ayatollah Khamenei guida la preghiera del venerdì per la prima volta in otto anni: “Lo schiaffo in faccia agli Usa un miracolo di Allah” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “I funerali del generale Soleimani e gli attacchi Iraniani alle basi Usa in Iraq sono due miracoli delle mani di Allah“. Comincia così il sermone della guida suprema Iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, che a otto anni di distanza torna a guidare la preghiera sacra del venerdì a Teheran. Migliaia di persone si sono riversate in strada per raggiungere la moschea dove Khamenei ha tenuto il suo discorso impregnato di politica e della consueta retorica antiamericana, con le forze di sicurezza schierate per cercare di indirizzare le persone ed evitare incidenti collegati a eventuali proteste. “Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci, un punto di svolta nella storia – ha detto Khamenei – I due grandi avvenimenti dei funerali del generale Qassem Soleimani e del giorno in cui l’Iran ha attaccato le basi Usa sono stati ‘Giorni di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

