Iran, Khamenei: “Trump è un pagliaccio. Attacco agli Usa dalle mani di Allah. Il dialogo sul nucleare è un inganno”. Folla al primo sermone dell’ayatollah dopo 8 anni di silenzio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Donald Trump è un “pagliaccio” che finge di sostenere il popolo Iraniano ma poi lo “colpirà alle spalle con un pugnale velenoso”. E’ quanto ha detto la Guida suprema di Teheran, Ali Khamenei, durante il suo sermone di oggi, dopo che il presidente americano aveva dichiarato anche con un tweet in farsi di supportare le manifestazioni contro la Repubblica islamica. “Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci – ha detto ancora l’ayatollah che torna a parlare dopo 8 anni -, un punto di svolta nella storia. I due grandi avvenimenti dei funerali del generale Qassem Soleimani e del giorno in cui l’Iran ha attaccato le basi Usa sono stati ‘Giorni di Allah’. I due episodi, miracoli delle mani di Allah, hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia agli Usa e che la volontà di Allah ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

