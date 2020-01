Iran, Khamenei: «Attacco agli Usa dalle mani di Allah. Dialogo su nucleare un inganno» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Parla la Guida suprema Iraniana, Ali Khamenei, nel suo primo sermone dopo otto anni. «Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci,un punto di svolta nella storia. I due... Leggi la notizia su ilmessaggero

fattoquotidiano : Iran, l’ayatollah Khamenei guida la preghiera del venerdì per la prima volta in otto anni - Agenzia_Ansa : #Iran, #Khamenei: '#Attacco agli Usa dalle mani di Allah' Ricoverati undici soldati americani dopo il raid dell'8 g… - masechi : ??C'è una crepa nel regime iraniano. Cade il muro di bugie sull'aereo, protesta in piazza contro Khamenei: 'Soleiman… -