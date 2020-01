Irama ritorna su Instagram con un nuovo look, cancellate tutte le foto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il ritorno di Irama su Instagram: il rapper sorprende col suo nuovo look A sorpresa, Irama ha fatto il suo ritorno su Instagram. Aveva spiegato, prima di abbandonare (momentaneamente) il social network, che si sarebbe preso del tempo per riflettere su sé stesso e sulla sua carriera. Dopo l’esclusione ormai certa dal Festival di Sanremo, … L'articolo Irama ritorna su Instagram con un nuovo look, cancellate tutte le foto proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

