Investimenti e mille posti di lavoro: il piano di Autostrade per scongiurare la revoca delle concessioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un piano di Investimenti, e di assunzioni: è quello che l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi offre al governo per scongiurare la revoca delle concessioni. In un’intervista a La Repubblica il manager ammette alcune responsabilità del passato e annuncia un cambio di passo nella gestione delle infrastrutture pubbliche. Tomasi, 52 anni, ingegnere, dal febbraio scorso è l’amministratore delegato di Autostrade. Il suo compito oggi è quello di salvare l’azienda dal fallimento. «Senza le concessioni e con l’indennizzo previsto dal decreto milleproroghe l’azienda andrà in default», premette senza mezzi termini. Il consiglio d’amministrazione della società ha varato da poco piano strategico 2020-2023 di “trasformazione dell’azienda” con il fine di persuadere l’esecutivo dell’affidabilità dei gestori. D’altro ... Leggi la notizia su open.online

