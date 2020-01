INVERNO pessimo? Poche scusanti, facciamoci l'esame di coscienza (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'INVERNO andrà male? Piano, non siamo neppure a metà stagione e recitare il "de profundis" è contro ogni logica. Ma supponiamo che vada tutto a ramengo... di chi la colpa? Proviamo a riflettere, proviamo a ricordarci cosa succedeva decenni fa. I più giovani sappiano che questo non è il nostro INVERNO, neanche per idea. Non è neppure l'INVERNO scandinavo, tanto meno russo o americano, ma neppure questa sorta di brodino insipido. In passato 3-4 ondate di freddo c'erano sempre: 1-2 veramente intense, 2 un po' meno ma capaci di far nevicare a bassa quota. L'INVERNO mediterraneo è questo, è fatto di qualche perturbazione atlantica, di qualche evento freddo, di alcune rimonte anticicloniche. Ma tutto, col tempo, è cambiato. Tutto, per neve e freddo, è diventato più difficile. Parte tutto dal riscaldamento globale e dai conseguenti cambiamenti climatici. Sapete perché? Non ... Leggi la notizia su meteogiornale

