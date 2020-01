Inter, Young lascia il CONI. Atteso dalla seconda parte di visite (Di venerdì 17 gennaio 2020) Inter, Ashley Young ha lasciato il CONI. Terminata la prima parte di visite mediche, adesso è Atteso all’Humanitas Prima parte di visite mediche terminate per Ashley Young, pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Il terzino inglese si è recato in mattinata al CONI per svolgere i controlli di rito, dopo essere atterrato all’aeroporto di Malpensa. Il giocatore proseguirà adesso con la seconda parte all’Humanitas. Poi sarà tutto pronto per la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

