Inter, Politano in volo verso Milano: nessuna dichiarazione sulla Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Politano è stato Intercettato all’aeroporto di Fiumicino, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni: ora è in volo per Milano Matteo Politano sta per riabbracciare l’Inter dopo il trasferimento saltato alla Roma, per via delle condizioni fisiche non soddisfacenti di Leonardo Spinazzola e il mancato accordo tra i club sulle formule dell’operazione. L’esterno nerazzurro è stato Intercettato all’aeroporto di Fiumicino, prima di imbarcarsi sul volo che lo riporterà tra poche ore a Milano: Politano non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - DiMarzio : Ormai sbloccato lo scambio #Spinazzola-#Politano tra @OfficialASRoma e @Inter #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Moses possibile alternativa in caso di stop per #Spinazzola -