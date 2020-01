Inter, Ashley Young al Coni per le visite mediche – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Inter, Ashley Young al Coni per effettuare le visite mediche prima della firma. Conte ha il suo primo rinforzo di gennaio È il giorno di Ashley Young all’Inter. Il terzino, ormai ex Manchester United, è atterrato in mattinata all’aeroporto di Malpensa e si è spostato immediatamente al Coni per effettuare le visite mediche. Una volta superate sarà il momento della firma sul contratto. Conte ha così il primo acquisto di questo mercato invernale in attesa degli ulteriori botti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Ashley Young all’Inter, affare fatto: 1,5 milioni di euro nelle casse del Manchester United e giocatore atteso a Mi… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter accoglie #Young L'inglese è atterrato a #Milano FOTO e VIDEO - carlolaudisa : Arriva domani a Milano Ashley #Young. Al #ManchesterUnited 1,5 mln e #Conte ha l’esterno che cercava. #Inter revolution -