Inter, apertura del Chelsea per Moses: manca l'ok del Fenerbahce (Di sabato 18 gennaio 2020) L'Inter ha ottenuto un'apertura dal Chelsea per il trasferimento in nerazzurro di Moses: manca l'ok del Fenerbahce L'Inter ha incassato un'apertura da parte del Chelsea al trasferimento di Victor Moses in nerazzurro. La proposta del club nerazzurro è quella del prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Sky Sport, l'Inter attende solamente il via libera del Fenerbahce, dove Moses è attualmente in prestito. L'elevato ingaggio del calciatore favorirebbe l'Interruzione del rapporto con il club turco.

