Inquinamento, giro di vite di Pechino sulle emissioni: regolamento per macchine da lavoro e automobili (Di venerdì 17 gennaio 2020) La città di Pechino dà un ulteriore giro di vite sulle emissioni, approvando un regolamento per le automobili e i macchinari da lavoro (in inglese Non-Road Mobile Machinery o NRMM – trattori, ruspe, bulldozer, autogru, macchine agricole, ecc.). La decisione è stata adottata durante la sessione annuale dell’assemblea municipale del popolo, che si è conclusa oggi, ed entrerà in vigore il 1 maggio. Yu Jianhua, vicedirettore dell’Ufficio Municipale dell’Ecologia e dell’Ambiente di Pechino, ha detto che nella città è stato fortemente ridotto l’Inquinamento da fumo di carbone e che le emissioni di veicoli e NRMM sono diventate la fonte primaria di PM 2,5.L'articolo Inquinamento, giro di vite di Pechino sulle emissioni: regolamento per macchine da lavoro e automobili Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

AndreaaVanzella : RT @jacopogiliberto: non prendetevi in giro con lo *smog che uccide*. il vero inquinamento killer non è quello dell’aria, è quello della… - cla_topgun : @rep_ambiente Repubblica AMBIENTE. Cazzo c'entra questa notizia con l'ambiente? E poi dovreste sapere che questa ti… - Barbara58106273 : @BarillariM5S Cosa pensa dell'immondizia in giro nelle strade di Roma, gli incendi dei cassonetti pieni di immondiz… -