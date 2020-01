Infrastrutture - Concessioni e revoca: Autostrade rilancia con un nuovo piano industriale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella battaglia sulla revoca della concessione ingaggiata con il mondo della politica, giunto alle soglie di una decisione (ulteriormente però rinviata), Autostrade per lItalia gioca quella che potrebbe essere la sua ultima carta presentando un nuovo piano industriale, basato su importanti investimenti. Il consiglio di amministrazione della società ha, infatti, approvato le linee guida per il periodo 2020-2023, impostando un progetto di trasformazione dellazienda che prevede il rafforzamento della spesa anche nei settori della manutenzione e delle risorse umane e un focus sulla mobilità sostenibile. Temi, probabilmente, considerati sensibili per lattuale maggioranza di governo.Il budget. Il piano prevede investimenti sulla rete di Aspi (3.020 chilometri di Autostrade a pedaggio) per un ammontare complessivo di circa 5,4 miliardi di euro, 1,6 dei quali dedicati alla manutenzione delle ... Leggi la notizia su quattroruote

