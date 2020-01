Infermiere condannate, lanciavano sassi contro pazienti affetti da demenza (Di venerdì 17 gennaio 2020) Due aspiranti Infermiere sono state prima licenziate e poi condannate a 20 settimane di reclusione per aver maltrattato gli anziani in una casa di cura. La malvagità di certe persone in alcuni casi non è solo incomprensibile, fa quasi paura. L’idea che qualcuno possa prendersela con un soggetto indifeso fa già accapponare la pelle, ma … L'articolo Infermiere condannate, lanciavano sassi contro pazienti affetti da demenza NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Infermiere condannate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infermiere condannate