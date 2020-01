India, trovava sottoterra una neonata viva (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vicenda è accaduta in India, precisamente a Bareilly. Una mamma e un papà hanno perso la propria bambina pochi minuti dopo la nascita e dopo averle detto addio, si sono recati al cimitero per seppellirla. Nel momento in cui gli addetti stavano scavando, hanno trovato una bambina di 4 giorni sepolta viva. “Quando hanno iniziato a scavare il terreno, hanno sentito dei rumori di pianto. Dopo due o tre piedi di terra scavati, hanno trovato una bambina sepolta “, ha dichiarato Abninandan, sovrintendente della polizia. La neonata è stata portata con urgenza immediata in ospedale, dove i medici hanno dichiarato che era stata sepolta almeno 4-5 ore prima del suo ritrovamento. Il video della notizia: La bambina pesa solamente un chilo e mezzo e adesso le forze dell’ordine stanno cercando ... Leggi la notizia su bigodino

