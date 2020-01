Incidenti: pedone investito nel Varesotto, ferito 15enne (Di venerdì 17 gennaio 2020) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un'auto a Brebbia, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto in via Piave, alle 13.30, e il giovane investito ha subito un trauma cranico senza però perdere conoscenza. Il 15enne, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emer Leggi la notizia su liberoquotidiano

