Incentivi all’avvio di impresa | lunedì workshop a Ginestra degli Schiavoni

Ginestra degli Schiavoni (Bn) – lunedì 20 gennaio alle ore 18.00 presso la sala consiliare del comune di Ginestra degli Schiavoni si terrà il workshop dal titolo "Le opportunità di sviluppo e di creazione d'impresa nel territorio del Fortore". "L'occasione sarà utile per illustrare le opportunità e gli strumenti finanziari a disposizione per la creazione d'impresa. L'obiettivo è infatti quello di stimolare la nascita di start up legate alle potenzialità del nostro territorio. In particolar modo l'apertura del bando PSR 6.2.1 avvio alle attività d'impresa, emanato dal GAL TABURNO – FORTORE, che prevede un contributo a fondo perduto di 40 mila euro, apre a nuove speranze ed opportunità per chi desidera avviare attività d'impresa, di artigianato, di commercio nel comune di Ginestra degli Schiavoni e dell'area fortorina", commenta il sindaco di ...

