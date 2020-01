In vendita la residenza estiva di Jackie Kennedy (Di venerdì 17 gennaio 2020) La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy La residenza estiva di Jackie Kennedy la residenza estiva di Jackie Kennedy Jackie Kennedy Onassis comprò una residenza a Martha’s Vineyard, un’isola degli Stati Uniti che appartiene allo stato del Massachusets, negli anni Settanta, per una somma intorno al milione di dollari. Oggi questa tenuta estiva immersa nel verde, che rappresenta il temperamento romantico e avventuroso di Jackie, è stata messa in vendita dalla figlia Caroline Kennedy al prezzo di 65 milioni di dollari. Al tempo dell’acquisto della proprietà chiamata Red Gate Farm, l’unico edificio esistente ... Leggi la notizia su vanityfair

