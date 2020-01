In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Gennaio: Giornata nera. La corte boccia il quesito maggioritario e “manipolativo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Al voto al voto La sconfitta della Lega: la Consulta dice no alle urne “maggioritarie” Schiaffo – Il quesito, elaborato da Calderoli, bocciato per “eccessiva manipolatività”: voleva usare una legge delega del 2019 per scrivere una legge proposta dalla Lega solo dopo di Marco Palombi Voce del verbo cuccare di Marco Travaglio Da quando è nato il partito-ossimoro Italia Viva, abortito ancor prima del parto, tutti si domandano che senso abbia, chi ne sentisse la mancanza e chi mai lo voterebbe. Ora però che la sventurata creaturina ha compiuto tre mesi di vita (anzi di morte), la risposta ai tre quesiti è chiara a tutti: siccome la … Il duello Bibbiano, Salvini vuole la piazza delle Sardine Ordine di prenotazione – Il movimento dei fish-mob ha già chiesto e ottenuto lo spazio: ma lì vuole fare un comizio la Lega Che ora protesta di Sarah Buono Gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio: Renzi, cucù la prescrizione non c’è più. Vota con le destre la legg… - fattoquotidiano : LE MANI DEI CLAN SUL LATTE In manette (di nuovo) l’imprenditore Adolfo Greco: in concorso con due dirigenti avrebbe… - fattoquotidiano : La presidente del Senato Elisabetta Casellati fa melina ma è pronta a confermare la decisione della Giunta per le a… -