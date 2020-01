Imma Battaglia, il lungo sfogo dopo il confronto con Licia Nunez in tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) dopo l’incontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip con l’ex Licia Nunez, Imma Battaglia si è sfogata prima a Pomeriggio 5 e poi in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Nel corso della lunga chiacchierata l’attivista LGBT ha svelato alcuni retroscena sulla rottura con l’attrice di Le Tre Rose di Eva. Anzitutto la Nunez ha ammesso di conservare più sue foto, come se la loro storia ora fosse acqua passata. In secondo luogo la stessa Imma avrebbe ammesso che ai tempi della fine della loro storia era ancora innamorata da lei. Ed infine ha confidato che la stessa Grimaldi, analizzando la sua relazione con Licia le ha detto di aver capito perché se n’è è tanto innamorata. Le parole di Licia prima del GF Vip Prima di intraprendere la sua esperienza al GF Vip Licia avrebbe chiesto ad Imma alcune foto di loro due insieme, spiegandole di un suo progetto futuro. ... Leggi la notizia su thesocialpost

