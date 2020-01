Il terremoto di oggi in Calabria, 6° grado Mercalli. Il geologo: “i calabresi devono essere preparati ad una grossa crisi sismica, a forza di scricchiolare prima o poi si spezza” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo i dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto avvenuto questa notte alle ore 00:37 in Calabria, con epicentro ad Albi (CZ), ha avuto in alcune zone una magnitudo che è arrivata al V-VI grado della scala Mercalli (vedi immagine a destra del testo), che misura gli effetti di un terremoto sulle persone o sulle cose. La scossa, avvertita da Castrovillari a Rosarno, ha dunque avuto un forte risentimento ed è stata nettamente percepita dalla popolazione. L’area interessata è una di quelle a maggiore rischio sismico di tutta la penisola. “La soluzione del piano di faglia (FPS) è estensionale orientata SW-NE ed entra perfettamente nel quadro delle strutture maggiori della Calabria centro-meridionale – spiega il geologo Antonio Moretti –, che come si sa sono state responsabili di grandi terremoti in passato. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

