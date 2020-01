Il Tempo confonde Savino con Favino e ‘lo accusa’ di aver ‘silurato’ Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un errore grossolano, sicuramente in buonafede, ma evidenziato dai caratteri cubitali e dal suo ruolo in una pagina di giornale: il titolo. La gaffe arriva da Il Tempo che, nella sua edizione messa in vendita venerdì 17 gennaio, ha confuso la ‘S’ con la ‘F’: «Favino silura Gregoraci». Si tratta di un articolo di approfondimento dopo la denuncia social fatta dall’ex moglie di Flavio Briatore che, nella giornata di ieri, si è sfogata su Instagram per esser stata esclusa da L’Altro Festival per via delle adesioni politiche del suo ex compagno. Al netto della polemica, la persona criticata dalla showgirl non è il famoso attore che ha interpretato di recente Bettino Craxi al cinema, ma il conduttore radio-televisivo Nicola Savino. LEGGI ANCHE > La Gregoraci esclusa da Sanremo: «Savino mi ha detto che il mio ex Briatore era di destra» L’errore è grave solo perché presente ... Leggi la notizia su giornalettismo

