Il successo di The Witcher di Netflix ha causato una massiccia ristampa delle opere di Andrzej Sapkowski (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meno di un mese fa, The Witcher è stato pubblicato su Netflix. Da quel momento, la serie è diventata un grande successo per il servizio di streaming, ma ha anche portato ad una maggiore domanda di prodotti relativi a The Witcher. Alla fine dello scorso anno, The Witcher 3: Wild Hunt ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di giocatori connessi contemporaneamente su Steam. Mentre questo numero sarebbe impressionante per qualsiasi gioco, è ancora più notevole considerando che il gioco ha quasi cinque anni. Tuttavia, il titolo di CD Projekt Red non è l'unico a vedere una domanda crescente. Orbit Books ha annunciato che sta stampando mezzo milione di libri per soddisfare la crescente domanda di opere originali dello scrittore Andrzej Sapkowski.Questo testimonia che i fan vogliono prolungare la loro esperienza oltre alla serie Netflix, ma dovranno trovare opzioni alternative se ... Leggi la notizia su eurogamer

