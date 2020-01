Il sindaco Sala riceve il “pacco da giù”: “Taralli e soppressata, un sogno per milanese imbruttito” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Regalo a sorpresa per il sindaco di Milano Beppe Sala che ha ricevuto un "pacco da giù" consegnato da "un terrone a Milano": all'interno tanti prodotti tipici del Sud tra taralli, soppressata e amari. "Un vero e proprio sogno per noi milanesi imbruttiti - il ringraziamento di Sala su Instagram - questo weekend lavorerò gustando tutto". Leggi la notizia su milano.fanpage

mrzchm : RT @IlPrimatoN: Il sindaco può girare in 'bermuda' - Sagitta11232071 : RT @IlPrimatoN: Il sindaco può girare in 'bermuda' - autfedeautnihil : RT @IlPrimatoN: Il sindaco può girare in 'bermuda' -