Il Segreto spoiler Spagna: Adolfo salva gli ostaggi a Puente Viejo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella nuova stagione de Il Segreto, Adolfo sarà uno dei personaggi principali. L’uomo sarà accolto come un eroe dai paesani dopo aver liberato gli ostaggi tenuti legati alla stazione di Puente Viejo prima che un pericoloso ordigno la faccia saltare in aria. Il Segreto anticipazioni: Adolfo eroe del paesino iberico Stando agli spoiler delle nuove puntate della soap opera, i rivoluzionari irromperanno nel paesino rapendo diversi abitanti, che verranno portati in stazione dove una bomba ad orologeria sta per esplodere. Adolfo fingerà di voler collaborare con i rivoltosi e grazie a questo stratagemma riuscirà a liberare gli ostaggi, anche se Don Ignacio e Urrutia saranno in pericolo. Adolfo però salverà entrambi e Rosa in extremis. La bomba esploderà ma, grazie al coraggio dell’uomo, tutti saranno ormai al sicuro. Don Ignacio non potrà che ringraziare Adolfo. Successivamente, ... Leggi la notizia su kontrokultura

