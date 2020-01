Il Segreto, anticipazioni spagnole: Ignacio nei guai con il tribunale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stando alle anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, Don Ignacio sarà alle prese con il tribunale. L’uomo dovrà infatti risolvere delle grane con la giustizia e non sarà semplice dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, si scoprirà che Matias, durante la sua lunga assenza da Puente Viejo, è stato in prigione. Il Segreto spoiler Spagna: la verità su Matias Nelle puntate spagnole della soap opera iberica, Raimundo racconterà a Marcela che cosa è successo nel periodo in cui è stato lontano dal paesino insieme a Francisca, della quale però non ha più alcuna notizia. Dopo essere stati a Madrid, capirono di essere ancora in pericolo e per tale ragione decisero di prendere le distanze l’uno dall’altro. Tuttavia, dopo due mesi, l’Ulloa sarà certo di poter ricongiungersi con sua moglie. Peccato che la matrona sia scomparsa nel nulla. Sconvolta dal racconto ... Leggi la notizia su kontrokultura

