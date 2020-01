IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 19 gennaio 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 19 gennaio 2020: La notizia (data da Garcia-Morales) che Puente Viejo sarà distrutta dalle acque della diga terrorizza i paesani. Carmelo inizia a cercare un modo per evitare il pericolo, intanto Francisca vorrebbe opporsi ma Raimundo le promette che penserà a tutto lui. Ester e Don Berengario cominciano a raccontarsi le loro vite ed entrambi appaiono entusiasti di essersi ritrovati. Elsa e Isaac intendono sposarsi appena sarà possibile e desiderano che le nozze vengano celebrate in piazza, in modo semplice e senza spreco di soldi. Mentre Maria continua a fare esercizi da sola, l’infermiera Dori Vilches interviene ma non tutto va come dovrebbe… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 19 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

