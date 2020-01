Il Segreto anticipazioni: la morte di MELITON (Di venerdì 17 gennaio 2020) Triste epilogo per lo “sceriffo” MELITON Melquiades de Il Segreto: nel corso della puntata 2152 della telenovela, l’uomo verrà infatti ucciso con un colpo d’arma da fuoco e il personaggio interpretato da Roberto Saiz si congederà in questo modo dai telespettatori delle storie ambientate a Puente Viejo. Ricapitoliamo i passaggi di questa storyline per capire come si arriverà alla funerea svolta… Il Segreto, news: l’epidemia di Puente Viejo Dando uno sguardo alle anticipazioni, apprendiamo che tutto comincerà nel momento in cui a Puente Viejo gli animali si ammaleranno e le coltivazioni andranno in fumo, ciò a causa di un’improvvisa contaminazione dell’acqua del territorio. La situazione, già di per sé rischiosa, si complicherà ulteriormente quando il dottor Zabaleta (Miguel Mota) farà sapere a Carmelo (Raul Pena), in quanto primo cittadino, ... Leggi la notizia su tvsoap

