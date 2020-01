Il segreto anticipazioni: il matrimonio di Elsa e Isaac prima dell’inondazione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? prima di iniziare con le anticipazioni vi ricordiamo che Il segreto non andrà in onda al sabato ma ci aspetta domenica con una nuova puntata! Torniamo quindi a Puente Viejo dove cresce la preoccupazione: il paese infatti potrebbe essere inondato, succederà? Ecco la trama della puntata di domenica 19 gennaio 2020! Vi ricordiamo che la soap ci aspetta alle 16,30 dopo Una vita e andrà in onda fino alle 17,20 per poi dare la linea a Domenica Live con Barbara d’Urso. IL segreto anticipazioni: LA TRAMA DEL 19 GENNAIO 2020 A Puente Viejo c’è grande preoccupazione per quello che succederà ma c’è anche tempo di pensare a qualcosa di bello. Isaac ed Elsa infatti non se la sentono di aspettare ancora e decidono di organizzare una cerimonia semplice per il loro matrimonio. Pochi invitati, tutte le persone che ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

