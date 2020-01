Il Salotto a Teatro ospita gli attori di “Mine Vaganti” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sabato 18 gennaio alle ore 18,30 al Teatro Comunale di Caserta nuovo appuntamento del ciclo “Il Salotto a Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico. Ospiti de “Il Salotto a Teatro”, curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, saranno gli attori Francesco Pannofino, Paola Minaccioni, Arturo Muselli, Giorgio Marchesi e Caterina Vertova in scena al Comunale con lo spettacolo, in prima nazionale, “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek. L’iniziativa è organizzata dal Teatro Pubblico Campano. Chi parteciperà all’evento potrà documentare e diffondere sui social media i post, le fotografie e i selfie usando l’hashtag #SalottoaTeatro e l’evento potrà essere seguito anche sul web. L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero, come tutti gli altri eventi del ciclo. E di veri e propri eventi si tratta, ... Leggi la notizia su anteprima24

