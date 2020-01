Il polo nord di Marte sembra un fiordilatte variegato al cacao: la spettacolare FOTO della sonda europea Mars Express (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’immagine che vedete in alto è stata catturata dalla sonda Mars Express dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Quella che sembra la FOTO di un gelato fiordilatte variegato al cioccolato è in realtà il polo nord di Marte. La spettacolare FOTO, scattata grazie alla potente camera ad alta risoluzione Hrsc (High Resolution Stereo Camera), mostra luminose placche di ghiaccio, profonde depressioni più scure e i segni di tempeste e forti venti. Con il passare delle stagioni sul Pianeta Rosso, il polo nord assume vari aspetti. Durante l’estate, è coperto da spessi strati di ghiaccio fatto prevalentemente d’acqua. Durante l’inverno, le temperature scendono in picchiata oltre i -125°C e l’anidride carbonica inizia a precipitare accumulandosi sotto forma di ghiaccio, fino a creare un ulteriore strato spesso circa due metri. In inverno, arrivano anche nubi di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Cami71Michele : @carladiveroli Questo è il paese della gente che guarda il grande fratello vip... Non sa nulla di Australia, del po… - GiuliaDeLeo5 : RT @srpllnz: Vabbè raga non vi sto nemmeno a dire che dentro il bomber di Moncler che fa più luce il polo nord - srpllnz : Vabbè raga non vi sto nemmeno a dire che dentro il bomber di Moncler che fa più luce il polo nord -