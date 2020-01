Il Pentagono smentisce Trump: “11 soldati americani feriti nel raid dell’Iran contro le basi Usa” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Undici soldati Usa sono stati ricoverati in ospedale dopo avere accusato sintomi di commozione cerebrale ad alcuni giorni dall’attacco missilistico dell’Iran alla base irachena di Al-Asad. Lo ha confermato alla Cnn il capitano Bill Urban, portavoce del comando centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alle truppe in Medio Oriente. Il Pentagono, all’indomani dell’attacco, aveva affermato che vi erano stati danni alle strutture ma non alle persone. La notizia del ferimento degli undici soldati era stata data inizialmente dal sito Defense One, che ha spiegato come i militari siano stati trasferiti in Germania e in Kuwait per curare traumi cranici e per svolgere altri esami. “Alcuni militari sono stati trasportati dalla base Al Asad, in Iraq, al centro medico di Landstuhl in Germania, e altri al Camp Arifjan, in Kuwait, per screening di follow-up”, ha ... Leggi la notizia su tpi

