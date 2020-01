Il Paradiso delle signore spoiler: arriva Lorena Mascoli, donna affascinante e misteriosa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli spoiler del 2020 del Paradiso delle signore rivelano che al grane magazzino stanno per arrivare delle interessanti novità. In particolar modo ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i protagonisti della soap opera. Tra un po’ di tempo, infatti, come rivelato dal settimanale Telepiù, ci sarà l’ingresso di una nuova donna, Lorena Mascoli. Si tratta di una persona molto affascinante, all’apparenza alquanto snob che, tuttavia, darà luogo a delle dinamiche che movimenteranno parecchio le trame dei prossimi episodi. Andiamo a vedere cosa è emerso su di lei. Al Paradiso delle signore arrivano Lorena e Orlando Come già anticipato, molto presto la contessa Adelaide uscirà di scena per un po’ di tempo a causa di impegni professionali da parte dell’attrice Vanessa Gravina. Ad ogni modo, a fronte di un’importante uscita di scena, ci sarò ... Leggi la notizia su kontrokultura

indiependent : RT @AUGMENTIN_SP: Un pensiero a tutte quelle storie cancellate subito perché la persona a cui erano indirizzate le aveva viste. Ciao picco… - KontroKulturaa : Il Paradiso delle signore spoiler: arriva Lorena Mascoli, donna affascinante e misteriosa - - berta95italy : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 gennaio: Federico decide di operarsi -