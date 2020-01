Il Papa sui migranti: "Chi offre ospitalità diventa più ricco" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il Papa, parlando con una delegazione di luterani finlandesi, ha ribadito ancora quale sia l'atteggiamento corretto da tenere verso il prossimo La pastorale sui migranti di Papa Francesco non conosce pause. Oggi Jorge Mario Bergoglio ha ricevuto in udienza alcuni membri della Chiesa luterana finlandese. L'argomento scelto dal vertice della Chiesa cattolica, ancora una volta, ha sfiorato la questione dell'atteggiamento da avere nei confronti di coloro che migrano da una nazione all'altra. Il Papa, com'è ormai risaputo dal mondo intero, crede che il Vangelo disponga in materia la necessità di accogliere. Chi apre le porte di casa propria, peraltro, diventa di conseguenza "più ricco". Questa è la traccia dell'ultima riflessione proveniente dal pontefice della Chiesa universale. Le considerazioni di Jorge Mario Bergoglio possono essere estese al di là del piano ... Leggi la notizia su ilgiornale

Italia_Notizie : I 'progressisti' serrano le fila per premere sui preti sposati - papa_cannolo : RT @lauraboldrini: Mettere alla gogna sui social un ragazzo dislessico è ignobile Una cosa che solo uno spaccone da quattro soldi come Sa… - pgmalusardi : RT @donfra1979: Sono mesi che evito di intervenire sui dibattiti ecclesiali a motivo delle ignoranti aggressioni twitterine. Ma dico solo… -